Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав жителей Иркутской области

Следственными органами СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело по факту нарушения прав жителей региона при предоставлении земельных участков для строительства домов по признакам преступления, предусмотренного ч.
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