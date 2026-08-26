Происшествия
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Происшествия

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Следственным управлением УМВД России по г. Архангельску окончено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве при продаже дверей

Следственной частью Следственного управления УМВД России по г. Архангельску окончено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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