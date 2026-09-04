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Мошенники маскируют вредоносные ссылки под сообщения от соседей

Мошенники маскируют вредоносные ссылки под сообщения от соседей

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин посоветовал не переходить по ссылкам и не открывать файлы, если их отправили без предварительной договоренности — даже со знакомого номера, сообщает Sputnik .

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