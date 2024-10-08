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Мерфи об Эмери в «МЮ»: «Был бы шокирован, если бы он поддался соблазну. В «Вилле» его обожают и поддерживают, в «Манчестер» своих людей не привести»

52-летний специалист сейчас возглавляет «Астон Виллу». Клуб стартовал с двух побед в Лиге чемпионов (в том числе над «Баварией») и идет на текущем 5-м месте в АПЛ.

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