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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моссаковский о том, что ЦСКА перехватил у «Рубина» Олейникова: «На рынке человек человеку волк, это скажется на репутации Ивана. Рожкова теперь в ЦСКА не отдадут»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский высказался о том, что ЦСКА перехватил у «Рубина» полузащитника «Крыльев Советов»  Ивана Олейникова после того, как игрок побывал на базе казанского клуба.

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