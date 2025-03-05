Шеф Ивлев идет в молодежь и больше не развлекает битьем посуды

Просветительские амбиции шефа Ивлева растут как на дрожжах. В шоу «Молодые ножи. Новая кровь» телекулинар вербует в профессию практически подростков, причем не самых благополучных, как это сейчас принято во многих шоу.
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