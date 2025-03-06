США закрывают доступ Украине к своим разведывательным данным

США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на эксперта по военной разведке Великобритании Фила Ингрэма и директора по военным наукам в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) Мэтью Сэвилла.