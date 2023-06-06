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Предложение карельского бизнес-омбудсмена об изменении категории риска для гостиниц вошло в Доклад Президенту России

30 мая в Москве прошла ежегодная конференция Уполномоченных по защите прав предпринимателей.  В рамках мероприятия с участием представителей ведущих российских общественных предпринимательских объединений, региональных и общественных Уполномоченных и представителей экспертного сообщества состоялось обсуждение наиболее актуальных проблем бизнеса, подведены итоги работы Уполномоченных в 2022 году, намечены перспективы дальнейшей деятельности.

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