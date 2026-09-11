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Аргументы недели

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Коллектив «Пролетарского завода» наградили к 200-летнему юбилею предприятия

Коллектив «Пролетарского завода» наградили к 200-летнему юбилею предприятия

Предприятие «Пролетарский завод» отметило 200 лет работы в Санкт-Петербурге. За два века завод сформировал производственные компетенции и продолжает выпускать продукцию для судостроительной отрасли.

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