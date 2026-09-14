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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Как советские разведчики украли секрет атомной бомбы?

Как советские разведчики украли секрет атомной бомбы?

В августе 1949 года над Семипалатинским полигоном поднялся гриб, которого в Вашингтоне ждали не раньше середины пятидесятых.

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