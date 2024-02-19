В подрыве в Одессе машины с главарем нацистов Кручининым подозревают ДРГ

По информации из Телеграм-канала “Военкоры Русской Весны”, в Одессе произошел взрыв микроавтобуса “Украинской добровольческой армии”, где ехал один из главарей запрещенной в РФ украинской нацистской группировки “Правый сектор” Альберт Кручинин.