Раскрыт сценарий следующего покушения на Зеленского

Анастасия Гончарова

клоун выдумщик, да кому это отребье нужно чтоб на него покушались,если б нам надо было то он уже бы давно парился на глубине 2м.,свои же и кончат эту грязную жабу ...идиотина, оборванец , врун первой статьи, единственных два таланта у этого уёбка,так это пиздить да клянчить и при этом делать обиженную,жалостливо- угрюмую рожу и как говорил О.Бендер: "у вас прямо таки талант к попрошайничеству одним словом клоун и сожительница его такая же лживая ,вороватая,блядовитая проститутка !"