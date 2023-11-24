Раскрыт сценарий следующего покушения на Зеленского

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
клоун выдумщик, да кому это отребье нужно чтоб на него покушались,если б нам надо было то он уже бы давно парился на глубине 2м.,свои же и кончат эту грязную жабу ...идиотина, оборванец , врун первой статьи,   единственных  два  таланта у этого уёбка,так это пиздить да  клянчить и при этом делать обиженную,жалостливо- угрюмую рожу  и   как говорил О.Бендер: &quot;у вас прямо таки талант к попрошайничеству одним словом клоун и сожительница  его такая же лживая ,вороватая,блядовитая  проститутка !&quot;
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