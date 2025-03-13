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Рогов назвал беспрецедентным решение ЕСПЧ по делу о трагедии 2014 года в Одессе

Рогов назвал беспрецедентным решение ЕСПЧ по делу о трагедии 2014 года в Одессе

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал беспрецедентным решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего Украину виновной в событиях в одесском Доме профсоюзов.

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