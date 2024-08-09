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Избавлялась от детей, родила от уйгура, отдала сына в приют монастыре: что известно о младшей дочери Василия Шукшина – Ольге

Избавлялась от детей, родила от уйгура, отдала сына в приют монастыре: что известно о младшей дочери Василия Шукшина – Ольге

Вокруг семьи Шукшиных всегда ходило много разных слухов. В СМИ то и дело пишут о многолетних ссорах между родственниками.

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