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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Автохозяйство алтайского правительства решило закупить автобусы на 30 млн рублей

Автохозяйство алтайского правительства решило закупить автобусы на 30 млн рублей

Конкретная марка не обозначена, однако вместимость автобусов должна быть не меньше 9-15 человек КГБУ "Автохозяйство № 1", находящееся в подведомственности управделами губернатора и правительства Алтайского края, объявило конкурс на закупку нового транспорта.

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