Автохозяйство алтайского правительства решило закупить автобусы на 30 млн рублей

Конкретная марка не обозначена, однако вместимость автобусов должна быть не меньше 9-15 человек КГБУ "Автохозяйство № 1", находящееся в подведомственности управделами губернатора и правительства Алтайского края, объявило конкурс на закупку нового транспорта.
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