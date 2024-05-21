Автохозяйство алтайского правительства решило закупить автобусы на 30 млн рублей

Конкретная марка не обозначена, однако вместимость автобусов должна быть не меньше 9-15 человек КГБУ "Автохозяйство № 1", находящееся в подведомственности управделами губернатора и правительства Алтайского края, объявило конкурс на закупку нового транспорта.