Богомаз: ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области

РИАМО - 17 июн. Российские подразделения противовоздушной обороны прошедшей ночью отразили атаку украинских военных на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Новозыбковском городском округе, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
РИАМО - 17 июн. Российские подразделения противовоздушной обороны прошедшей ночью отразили атаку украинских военных на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Новозыбковском городском округе, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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