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Стрикленд – о Коноре: «У всех моих друзей, которые принимали стероиды, тела стали хрупкими»

Шон Стрикленд  прокомментировал поражение Конора Макгрегора  в реванше с  Максом Холлоуэем . «У всех моих друзей, которые принимали стероиды, тела стали хрупкими.

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