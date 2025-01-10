Власти Алтая требуют с подрядчика 459 млн рублей из-за недостроенной мегаразвязки

Региональная строительная компания не смогла выполнить работу в срок. И теперь ей хотят преподать урок "Алтайавтодор" требует взыскать с московской Региональной строительной компании около 459 миллионов рублей, которые она не успела освоить во время строительства развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле.