Обновление Windows 10 в марте принесло пользователям кучу проблем

Оказалось, что у некоторых обновление вообще не устанавливается, выдавая ошибки вроде 0×80 070 020. Другие говорят, что процесс установки тянется слишком долго, хотя обновление небольшое и новых функций не приносит.
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