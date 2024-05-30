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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Анкетирование социальных работников

Анкета социального работника АНКЕТА СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА Наименование филиала:         _________________   Наименование отделения:       _________________    Предлагаем Вам принять участие в социологическом исследовании, целью которого является оценка организации надомного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, подготовка предложений по повышению эффективности данного процесса При заполнении анкеты необходимо внимательно прочитать каждый вопрос, а затем обвести кружочком цифру около […].

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