Врач Харина предупредила о рисках атрофии слизистой носа из-за капель

Врач-отоларинголог Дарья Харина в беседе с «Москвой24» рассказала, что неправильное использование сосудосуживающих и гормональных спреев может привести к атрофии слизистой и перфорации носовой перегородки.
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