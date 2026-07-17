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Врач Харина предупредила о рисках атрофии слизистой носа из-за капель

Врач Харина предупредила о рисках атрофии слизистой носа из-за капель

Врач-отоларинголог Дарья Харина в беседе с «Москвой24» рассказала, что неправильное использование сосудосуживающих и гормональных спреев может привести к атрофии слизистой и перфорации носовой перегородки.

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