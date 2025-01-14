Asia Times: Трампу нужно действовать как сильному лидеру в отношениях с Путиным

Если избранный президент США Дональд Трамп действительно хочет добиться завершения конфликта на Украине, ему необходимо действовать как сильному лидеру в первую очередь в отношениях с президентом России Владимиром Путиным, а не Владимиром Зеленским.
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