Свыше 6,5 тыс. ДДУ с использованием эскроу-счетов оформлено за июнь в Москве

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве в июне 2026 года зарегистрировало 6 525 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) с использованием эскроу-счетов.
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