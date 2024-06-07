США: Украина получит оружие на $225 млн и сможет использовать его внутри России

По словам американских чиновников, новый пакет боеприпасов включает в себя боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS), а также минометные системы и ряд артиллерийских снарядов.
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