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Льготы и субсидии на ЖКХ: кому положена поддержка и как ее получить

Льготы и субсидии на ЖКХ: кому положена поддержка и как ее получить

В России существуют два разных инструмента, позволяющих снизить расходы на коммунальные услуги. Первый — льготы, то есть фиксированная скидка для отдельных категорий граждан, не зависящая от уровня дохода.

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