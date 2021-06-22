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Кемеровский «Азот» начал подготовку строительства нового производства в рамках соглашения, заключенного на ПМЭФ»

Кемеровский «Азот» начал подготовку строительства нового производства в рамках соглашения, заключенного на ПМЭФ»

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял участие в закладке капсулы времени и памятного камня в основание строительства нового современного химического комплекса на территории КАО «Азот» (входит в состав АО «СДС Азот»).

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