Россиянам дали советы по продаже и покупке подержанного смартфона

Global Look Press/Fabian Sommer/dpa Для защиты конфиденциальности при продаже смартфона следует выйти из своей учетной записи, рассказал руководитель проектов "МегаФон" по развитию продаж девайсов на вторичном рынке Никита Зубков в беседе с RT.
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