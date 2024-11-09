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Боец ВС России спас экипаж боевой машины, отбив атакующий дрон ВСУ рукой

Боец ВС России спас экипаж боевой машины, отбив атакующий дрон ВСУ рукой

Русски военный спас восьмерых сослуживцев на ББМ от атаки дрона.Военнослужащий ВС России Вячеслав Мозговенко в позувным Охотник спас экипаж боевой машины от атакующего дрона ВСУ, отбив его рукой.

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