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Царьград

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Максим Матвеев представил ювелирный бренд с украшениями до 63 тыс.

Максим Матвеев представил ювелирный бренд с украшениями до 63 тыс.

Актер Максим Матвеев запустил ювелирный бренд и представил коллекцию «Создавая связь». В изделиях, выполненных вручную с использованием северной черни, серебра и эмали, ценные украшения достигают стоимости до 63 тысяч рублей.

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