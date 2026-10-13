Ограничения развития ИИ могут лишить Германию €155 млрд в год

Потерять €155 млрд (14,5 трлн руб.) потенциальной ежегодной добавленной стоимости от применения искусственного интеллекта может Германия при ужесточении доступа к обучающим данным, следует из расчетов института Ifo, о которых 13 октября пишет газета Oldenburger Onlinezeitung.
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