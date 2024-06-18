От шоколада до лимузина: чем удивит отель Bulgari Hotel Shanghai в Шанхае

Отель Bulgari Hotel Shanghai (Шанхай, № 33, North Henan Road), принадлежащий римскому ювелирному бренду, может похвастаться отличным расположением: вдоль реки Сучжоу, в нескольких кварталах от Бунда, в окружении художественных галерей, парков и бутиков.
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