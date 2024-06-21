На очереди – Сосновый бор: новосибирцы опасаются, что парки «заблагоустроют насмерть»

Местные власти в ближайшие годы намерены благоустроить территорию Соснового бора. Новосибирцев тревожит такое пристальное внимание чиновников к паркам и зеленым зонам, которые после прихода благоустроителей теряют природные зоны, обрастая плитками, асфальтом и различными постройками.