На очереди – Сосновый бор: новосибирцы опасаются, что парки «заблагоустроют насмерть»

Местные власти в ближайшие годы намерены благоустроить территорию Соснового бора. Новосибирцев тревожит такое пристальное внимание чиновников к паркам и зеленым зонам, которые после прихода благоустроителей теряют природные зоны, обрастая плитками, асфальтом и различными постройками.
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