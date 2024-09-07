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Михаил Дегтярев: «Фиджитал-движение – это то, что наша страна подарила миру фактически»

Михаил Дегтярев: «Фиджитал-движение – это то, что наша страна подарила миру фактически»

«Конечно, фиджитал-движение будет развиваться, это перспективное направление. Вы знаете, что «Игры будущего» прошли в России в феврале, в следующем году пройдут в ОАЭ, уже решение принято, мы приедем туда всеми сборными.

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