Ну очень вкусный тортик получается, а главное духовку включать не нужно и готовится все очень просто и быстро

﻿﻿Ну очень вкусный тортик получился и самое главное не нужно включать духовку, все готовится очень просто и быстро! Когда пришли гости, это был действительно хороший выбор, даже многие друзья спрашивали меня, когда это было испечено, и я сказал, что это не было испечено, и они были удивлены тем, что произошло! Действительно вкусно, всего три основных ингредиента, а как купленные в кондитерской! Покажем, как приготовить такой вкусный и быстрый пирог! Для приготовления нам понадобится обычное классическое юбилейное печенье.