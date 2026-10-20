Честно говоря, ответить на вопрос, почему в СССР черная икра стоила копейки, очень легко. Осетровых рыб было много, а соответственно и икра отнюдь не была дефицитом.
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во времнена моего детства ПАЮСНАЯ икра стоила 19 рублей за кг, это по курсу 63 коп за один бакс, по теперяшному курсу очень дорого