Не по плану: США пришли в ужас из-за последствий конфликта Зеленского и Залужного

Чиновники в Соединенных Штатах сильно обеспокоены тем, что из-за разногласий президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного замедляется работа над военной стратегией Киева.
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