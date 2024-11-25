Генштаб ВСУ заявил о работе над собственными КАБ

Украина работает над созданием собственных корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ). Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Баргилевич, передает «РБК-Украина».
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