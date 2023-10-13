Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Даже Лавров не выдержал: глава МИД РФ сорвался на США, плюнув на дипломатический этикет

Даже Лавров не выдержал: глава МИД РФ сорвался на США, плюнув на дипломатический этикет

Резкая риторика российского министра находит поддержку в разных частях света. Политика Соединенных Штатов у многих стоит костью в горле.

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Комментарии
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Елена Волкова
Однажды Лавров уже сказал чётко и ясно:&quot; Дебилы, б...ь!&quot;. Полно и ёмко, ни добавить, ни убавить!
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13 час.
Светлана Шушпанникова
только  держись,только  держись,крепись  и  здоровья  ,с  этими  бля....ми  так  и надо,в  своей  стране  не  могут ,да  и  не  хотят  ,навести  порядок.а  ко  всем   лезут  как  тараканы  и  клопы
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12 час.
федор
Терпение нашему министру, а с этими пиндосовскими мразями надо пожестче. Надо везде их долбить и выкидывать начиная с Ближнего Востока и заканчивая Латинской Америкой. Пусть друг друга любят с гейевропой. Сатанизм подлежит уничтожению.
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9 час.

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