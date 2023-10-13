Резкая риторика российского министра находит поддержку в разных частях света. Политика Соединенных Штатов у многих стоит костью в горле.
Даже Лавров не выдержал: глава МИД РФ сорвался на США, плюнув на дипломатический этикет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Волкова
Однажды Лавров уже сказал чётко и ясно:" Дебилы, б...ь!". Полно и ёмко, ни добавить, ни убавить!
Ответить
13 час.
Светлана Шушпанникова
только держись,только держись,крепись и здоровья ,с этими бля....ми так и надо,в своей стране не могут ,да и не хотят ,навести порядок.а ко всем лезут как тараканы и клопы
Ответить
12 час.
федор
Терпение нашему министру, а с этими пиндосовскими мразями надо пожестче. Надо везде их долбить и выкидывать начиная с Ближнего Востока и заканчивая Латинской Америкой. Пусть друг друга любят с гейевропой. Сатанизм подлежит уничтожению.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии