Даже Лавров не выдержал: глава МИД РФ сорвался на США, плюнув на дипломатический этикет

Елена Волкова Однажды Лавров уже сказал чётко и ясно:" Дебилы, б...ь!". Полно и ёмко, ни добавить, ни убавить!

Светлана Шушпанникова только держись,только держись,крепись и здоровья ,с этими бля....ми так и надо,в своей стране не могут ,да и не хотят ,навести порядок.а ко всем лезут как тараканы и клопы