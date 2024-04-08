Украинские чиновники допустили частичную эвакуацию Харьковской области

Примыкающие к границе с Россией Богодуховский и Харьковский районы Харьковской области Украины могут быть эвакуированы, допустил 7 апреля глава региональной администрации Олег Синегубов в эфире телеканала «Рада».
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