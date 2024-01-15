Вот это - точно за Белгород. У Украины больше нет спецов по ПВО

Многие, конечно, заметили, что в последнее время ВС России стали гораздо чаще наносить мощнейшие ракетные удары по различным целям на территории Украины.
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