Лидер Мелбет Первой лиги «Акрон» принимает «Аланию. Приходите на стадион поддержать команду!

В 4 туре Мелбет Первой лиги «Акрон» встретится с «Аланией». Матч пройдет в воскресенье, 6 августа, в 17:00 по местному времени на стадионе «Кристалл».
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