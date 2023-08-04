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Лидер Мелбет Первой лиги «Акрон» принимает «Аланию. Приходите на стадион поддержать команду!

Лидер Мелбет Первой лиги «Акрон» принимает «Аланию. Приходите на стадион поддержать команду!

В 4 туре Мелбет Первой лиги «Акрон» встретится с «Аланией». Матч пройдет в воскресенье, 6 августа, в 17:00 по местному времени на стадионе «Кристалл».

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