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В российском регионе полностью запретят работу мигрантов

В российском регионе полностью запретят работу мигрантов

В Краснодарском крае с 2025 года планируют запретить иностранную рабочую силу. Об этом, отвечая на вопрос жителя о миграционной политике региона, заявил его руководитель Вениамин Кондратьев, говорится на сайте краевой администрации.

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