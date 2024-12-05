В российском регионе полностью запретят работу мигрантов

В Краснодарском крае с 2025 года планируют запретить иностранную рабочую силу. Об этом, отвечая на вопрос жителя о миграционной политике региона, заявил его руководитель Вениамин Кондратьев, говорится на сайте краевой администрации.
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