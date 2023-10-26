Conversation: ХАМАС даст отпор силам Израиля в Газе, поскольку отступать некуда

Доцент кафедры государственной политики Мичиганского университета Джавед Али в своей статье для Conversation заявил, что Израиль столкнется с ожесточенным сопротивлением, если решит начать наземную операцию в секторе Газа, поскольку палестинскому движению ХАМАС некуда отступать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии