Эксперт Хаширов объяснил, когда важно мыть автомобиль перед поездкой

Автоэксперт Максим Хаширов рассказал, почему важно мыть автомобиль перед и после длительных поездок. Чистый кузов позволяет заметить повреждения, а после поездки мытье помогает удалить грязь и защитить от влаги.
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