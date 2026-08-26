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Царьград

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Эксперт Хаширов объяснил, когда важно мыть автомобиль перед поездкой

Эксперт Хаширов объяснил, когда важно мыть автомобиль перед поездкой

Автоэксперт Максим Хаширов рассказал, почему важно мыть автомобиль перед и после длительных поездок. Чистый кузов позволяет заметить повреждения, а после поездки мытье помогает удалить грязь и защитить от влаги.

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