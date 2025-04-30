Опубликован график отключений горячей воды в Барнауле в 2025 году. Карта, сроки и адреса

В этом году отключения горячей воды на время гидравлических испытаний разделены на четыре этапа В Барнауле с 19 мая начнутся традиционные гидравлические испытания теплосетей, которые будут сопровождаться отключением горячей воды, все необходимые работы планируют завершить 11 августа, сообщает СГК.
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