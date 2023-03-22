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РФС направил 50 млн рублей на внедрение Fan ID. Потребуется еще 200 млн

РФС направил 50 млн рублей на внедрение Fan ID. Потребуется еще 200 млн

РФС выделил 50 млн рублей на внедрение Fan ID на стадионах в рамках стимулирующей программы. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту.

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