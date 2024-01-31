Сенатор Голдман: республиканцы не заключают сделку по границе по приказу Трампа

Член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Дэн Голдман заявил, что сенаторы от республиканской партии отказываются от двухпартийного соглашения по южной границе, поскольку Дональд Трамп "приказал не давать Джо Байдену политическую победу в год выборов.
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