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Аргументы недели

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Власти Крыма заявили, что цена на топливо не снизится по объективным причинам

Власти Крыма заявили, что цена на топливо не снизится по объективным причинам

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что возвращения цен на топливо ниже психологической отметки в 100 рублей за литр в ближайшее время ждать не стоит.

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