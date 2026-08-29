Власти Крыма заявили, что цена на топливо не снизится по объективным причинам

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что возвращения цен на топливо ниже психологической отметки в 100 рублей за литр в ближайшее время ждать не стоит.
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А когда у нас цена на что либо снижалась? Если придёт в норму отпуск на АЗС, то цены останутся и это все понимают!