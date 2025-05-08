Общее пространство обороны Абхазии и России обсудили Ануа и Белоусов

Фото: FatihYavuz / shutterstock.com Вопросы формирования общего пространства обороны в рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией обсудили главы оборонный ведомств Владимир Ануа и Андрей Белоусов 7 мая в Москве.