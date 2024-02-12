Виралайф
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Виралайф

309 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Глущенко
    Внук Молотова рас...
  • Геннадий Бережнов
    Сделать вывод у финнов просто не кому. А очищение приходит через страдания! В слезах и заключается лечение!Финляндия продлил...
  • зуфар юсупов
    Очень интересное выражение лица при этом было у Кирби. И растеряно и горестное. Вот вот заплачет...Стала известна ре...

«Газпром» получит 400 миллиардов рублей из ФНБ

«Газпром» получит 400 миллиардов рублей из ФНБ

В текущем году, предварительно, на инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет потрачено 880 миллиардов рублей, в том числе почти 400 миллиардов получит «Газпром» для строительства в Усть-Луге в Ленинградской области завода по сжижению газа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх