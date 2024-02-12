«Газпром» получит 400 миллиардов рублей из ФНБ

В текущем году, предварительно, на инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет потрачено 880 миллиардов рублей, в том числе почти 400 миллиардов получит «Газпром» для строительства в Усть-Луге в Ленинградской области завода по сжижению газа.